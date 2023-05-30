В Коми ожидают туманы и грозы с дождями

Фото: архив КП

В Коми 30 мая спрогнозировали кратковременный дождь, грозы и порывистый ветер. Прогноз предоставили в ЦГМС региона.

По предоставленным данным, в республике будет облачная погода, дожди, туман и северный ветер от 6 до 11 м/с, днем порывы возрастут до 15 -18 м/с. Температура воздуха составит +11...+16°С.

В Сыктывкаре 29 мая пообещали кратковременный дождь и ветер со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура днем +19...+21°С.

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