«Влюблённый в гармошку»: коми гармонист Володя Трошев стал модным благодаря московскому стилисту

Стильные и красивые! Фото: из личного архива героя публикации

Музыканту из коми деревни Важгорт Удорского района Владимиру Трошеву, известному в Сети своей правильной активной жизненной позицией, на передаче «Рогов в Деле» телеканала СТС подобрал новый образ известный стилист Александр Рогов. Модное преображение произошло в Москве ещё в конце апреля, но передача вышла в эфир в минувшие выходные. Подробности расскажет «КП-Коми».

Современный образ

Как рассказал «Комсомолке» коми музыкант, заявку на участие он подал сам – появилось непреодолимое желание что-то изменить в себе. Съёмки состоялись ещё весной, но в эфир выпуск «Рогов в Деле» вышел в воскресенье утром, 28 мая.

Во время телепередачи гармонист познакомился со зрителями, рассказал, что он исполнитель песен на русском и коми языках и попросил ведущего Рогова подобрать ему современный образ для своих выступлений. Вова Трошев в интервью уже не раз рассказывал, что он популяризирует гармонь, и хочет, чтобы она стала востребована и для молодёжи, в особенности на селе.

Владимир Трошев и Александр Рогов. Фото: из личного архива героя публикации

– Гармошка должна ассоциироваться не только с частушками и дедушками с бабушками, этот инструмент должен стать современным, – подчеркнул на СТС Владимир и выразил желание, чтобы его образ стал соответствовать времени.

Добрые люди

Преображение началось с головы – парикмахер Игорь Кимяшов сделал Володе современную стрижку и осветлил чёлку молодому человеку. Одежду подобрал сам Александр Рогов. Наш земляк, по нашему мнению, и так выглядел превосходно, но новый образ ему точно пришёлся к лицу!

Владимир Трошев не видел всех манипуляций парикмахера и не смотрел на себя в зеркало во время преображения. Свеженького себя он увидел, когда ведущий программы открыл ростовое зеркало прямо перед ним. Результатом всех манипуляций наш гармонист остался доволен и напоследок исполнил свои песни, а к зрителям обратился на родном коми и русском языках: «Ме тiянос радейта зэв ёна» (Я вас очень сильно люблю!).

– Мне очень понравилось участвовать в телешоу, потому что меня окружали очень добрые и отзывчивые люди. Они молодые, открытые и душевные. И мне очень поразило, что Рогов прямо влюбился в гармошку, искренне восхищался. Не напущено, не наигранно, он просто со всей душой подходит ко своей работе. Он хотел искренне мне помочь, и впредь я буду следовать его советам, – поделился с «КП-Коми» впечатлениями Владимир Трошев.

Также наш собеседник сообщил, что вскоре он станет участником программы «Поле чудес». Ждём с нетерпением выпуска с нашим земляком!

Справка КП

Владимир Трошев – музыкант, народный исполнитель Коми. Вместе со своим другом, оператором и блогером Генрихом Немчиновым, ребята создают музыкальные клипы. В гастрольных турах Владимир выступает с коллективом «Гуляночка». Артисты посетили Удорский, Ижемский, Корткеросский, Прилузский, Усть-Куломский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский районы. Гармонист уже светился на федеральных ТВ – пел на телешоу «Привет, Андрей», а также участвовал в передаче телеканала «Жар-Птица».

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