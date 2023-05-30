«Мы только начинаем учиться жить с коронавирусом»: главврач Республиканской инфекционной больницы

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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) отменила режим ЧС по Коронавирусной инфекции (COVID-19), но это не значит, что болезнь побеждена. ВОЗ объявлено о снятии ряда ограничений, например для перемещения людей по миру, а коронавирус остаётся очень опасным заболеванием. Об этом рассказал главный врач Республиканской инфекционной больницы Владимир Катков.

Говоря о борьбе с коронавирусом, врач отметил: «Мир пока не победил эту болезнь. Мы только начинаем учиться жить с ней. Люди, к сожалению, будут болеть. Коронавирус в нашей жизни будет присутствовать ежегодно, как грипп, но с более тяжёлыми последствиями».

Владимир Катков особо подчеркнул, что нельзя ослабевать гражданской бдительности и продолжать защищать себя и близких от коронавируса: «На данный момент у нас в реанимации лежит 7 пациентов в тяжелом состоянии. В основном люди пожилого возраста. Все они ранее не вакцинированные. Скоро введут поливалентную вакцину, которая будет бороться со всеми штаммами заболевания. Не забывайте придерживаться основных мер профилактики: руки моем тщательно, маски носим, при первых симптомах сидим дома и вызываем врача» - рассказал доктор.

- Случаев заболевания кори в Коми не зарегистрировано. Республиканская инфекционная больница внимательно отслеживает ситуацию и готова, при необходимости, встать на защиту пациентов. Рекомендуем, в рамках профилактики и для собственного спокойствия, проверить делали ли вам в прививку, болели ли в детстве (если переболели, то пожизненный иммунитет), - отметил врач.

Вирус кори передаётся воздушно-капельным путём, он заразнее, чем ковид. Симптомы: пятнистые высыпания по всему телу, пигментация после высыпания, температура, кашель, насморк. Очень опасны осложнения: вирусная пневмония, вторичная пневмония. Лечение только под наблюдением врача.

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