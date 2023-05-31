Синоптики пообещали в Коми грозы с ветром

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Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 31 мая. По предоставленным данным, в республике ожидаются туманы и порывистый ветер вместе с дождями.

Метеорологи спрогнозировали облачную погоду, грозы и порывы ветра от 2 до 7 м/с, местами ветер будет усиливаться до 14 м/с. Температура вохдуза составит +17...+22°С.

В Сыктывкаре 31 мая обещают небольшой дождь и переменный ветер от 1 до 5 м/с. Температура поднимется до +18, +20°С.

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