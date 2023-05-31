Депутаты Госсовета Коми посетили Ярегу

ЛУКОЙЛ поддерживает социальную сферу Ухты и Яреги с 2003 года, с начала работы на территории муниципалитета

ЛУКОЙЛ поддерживает социальную сферу Ухты и Яреги с 2003 года, с начала работы на территории муниципалитета. Основной объем помощи оказывается в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством РК. За это время на поддержку объектов социальной инфраструктуры нефтяники направили более миллиарда рублей.

Среди крупных реализованных проектов в рамках этой работы – строительство на Яреге физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Шахтер», капитальный ремонт Ярегского ДК и педиатрического отделения стационара Ухтинской детской больницы, закупка оборудования для Ухтинской городской больницы.

Первым пунктом программы выездного дня на Яреге стало посещение ФОК «Шахтер». Депутаты осмотрели здание площадью более 4 тыс. кв. метров, которое включает в себя плавательный бассейн (единственный в поселке), залы для единоборств, фитнес-зал. Парламентарии также посетили район жилых новостроек и строящуюся при поддержке ЛУКОЙЛа блочно-модульную котельную.

Среди крупных реализованных проектов в рамках этой работы – строительство на Яреге физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Шахтер»

ЛУКОЙЛ также профинансировал строительство восьми многоквартирных домов в поселке, направив на эти цели еще порядка 1,14 млрд рублей. Общая площадь введенного жилья составляет более 14 тыс. кв. метров. Это 213 квартир под служебное жилье для молодых семей нефтяников и нуждающихся в улучшении жилищных условий.

- Результаты социального партнерства, которые мы видим на примере Яреги, можно оценить только положительно. Объекты социальной инфраструктуры, построенные для местных жителей, - современные и комфортные. Замечательно, что такие преобразования происходят не только в городах, но и в небольших населенных пунктах, – отметила участник делегации, заместитель председателя Госсовета РК Валентина Жиделева.

Основной объем помощи оказывается в рамках Соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством РК

Инициативы по созданию комфортных условий для жизни в поселке предлагают и сами жители, участвуя в ежегодном Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Так, в этом году грантов удостоены шесть идей авторов из МО ГО «Ухта». В том числе и проект по приобретению биохимического анализатора для поликлиники Яреги.