Убивший молодую пару из Воркуты байкер получил 18 лет тюрьмы

Фото из личного архива Александра Кю

В Воркуте огласили приговор 44-летнему байкеру, который убил молодую мать и ее возлюбленного. Громкая история, которая потрясла всю республику, произошла в феврале прошлого года.

В ночь с 19 на 20-е число пара отдыхала в байк-клубе, а затем исчезла. Через несколько дней активных поисков тела воркутинцев были найдены в гараже их знакомого. Оказалось, что в ночь трагедии мужчина забил до смерти женщину и ее молодого человека.

Свою вину ранее судимый воркутинец не признал. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии особого режима, а также два года ограничения свободы.

Приговор в силу не вступил.

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