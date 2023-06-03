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Общество3 июня 2023 5:00

Выходные в Коми обещают быть дождливыми

Местами пройдет ливень
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В выходные в Республике Коми погода обещает быть дождливой. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

В субботу, третьего июня, местами в республике пройдет небольшой дождь и ожидаются гроза и порывистый ветер. В ночное время суток температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, днем - от +20 до +25 градусов.

В воскресенье, четвертого июня, характер погоды в республике особо не изменится. В отдельных восточный районах пройдет ливень, местами - град. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +9, +14 градусов, днем - до +17 градусов.

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