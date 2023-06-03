В Коми водитель «семерки» разъезжал по благоустроенной зоне отдыха у фонтана

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В Микуне Усть-Вымского района Коми 20-летний водитель «Лады» седьмой модели разъезжал по благоустроенной зоне отдыха у фонтана. Теперь молодому человеку грозит штраф до двух тысяч рублей.

Местные жители отреагировали крайне негативно. Они засняли действия молодого водителя на камеру и разместили видео в социальных сетях.

Как сообщает «Комиинформ», ситуацию прокомментировали в Госавтоинспекции.

«Инспектор ДПС ОДПС ГИБДД ОМВД России по Усть-Вымскому району установил водителя. Нарушитель правил дорожного движения привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения», - сообщили в ГИБДД.

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