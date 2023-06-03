Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2023 17:00

В Коми водитель «семерки» разъезжал по благоустроенной зоне отдыха у фонтана

Ему грозит штраф до двух тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Микуне Усть-Вымского района Коми 20-летний водитель «Лады» седьмой модели разъезжал по благоустроенной зоне отдыха у фонтана. Теперь молодому человеку грозит штраф до двух тысяч рублей.

Местные жители отреагировали крайне негативно. Они засняли действия молодого водителя на камеру и разместили видео в социальных сетях.

Как сообщает «Комиинформ», ситуацию прокомментировали в Госавтоинспекции.

«Инспектор ДПС ОДПС ГИБДД ОМВД России по Усть-Вымскому району установил водителя. Нарушитель правил дорожного движения привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения», - сообщили в ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми разбился насмерть мотоциклист (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ