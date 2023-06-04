Сегодня Коми накроет туман

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Сегодня, четвертого июня, Республику Коми накроет туман. Прогноз погоды предоставили синоптики ЦГМС.

В отдельных районах республики ночью и утром прогнозируется туман. На территории отдельных восточных и большинства западных районов пройдет кратковременный дождь с грозой, на крайнем юге и юго-западе местами ожидаются ливни, град и грозы.

Температура воздуха в ночное время суток будет колебаться в пределах +9, +14 градусов, днем - от +22 до +27 градусов.

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