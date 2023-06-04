Стало известно о состоянии трехлетней девочки из Коми, в которую выстрелил отец

Фото: Нина Юшкова.

В Коми с начала текущего года два раза поступали в больницу дети с огнестрельными ранениями. В первом случае ребенок самостоятельно взял ружье, во втором - девочку случайно ранил отец. Об этом рассказала заведующая ортопедическим отделением РДКБ Оксана Повх.

Случай произошел в Усть-Куломском районе Коми в марте текущего года. 34-летний неадекватный глава семейства в ходе конфликта с сожительницей схватил ружье и выстрелил в дверь, за которой стояла его 3-летняя дочь. Девочка получила ранение шеи и головы.

«Состояние [детей] удовлетворительное. У одного ребенка, так как нереально достать все инородные тела, могут быть отсроченные последствия, это уже время покажет», - пояснила медик.

Речь идет о девочке с дробью в теле, чтобы достать каждую, пришлось бы сделать 40 разрезов.

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