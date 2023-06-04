Синоптики рассказали, каким будет июнь в Коми

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В Республике Коми июнь будет немного жарче обычного. Такой прогноз дает Коми ЦГМС.

Месячная сумма осадков в большей части районов ожидается около средних многолетних значений, в отдельных районах - 140-170% от нормы.

В Коми средняя месячная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-3 градуса: норма в северных районах +11, +13 градусов, в южных - +14, +15 градусов, в Воркутинском районе - около +9 градусов.

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