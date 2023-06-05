Жители Коми погрузились в годы Великой Отечественной на «Поезде Победы»

Трехдневное погружение во времена Велико Отечественной войны для жителей столицы Коми. Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкар прибыл передвижной выставочно-лекционный комплекс «Поезд Победы», с которым многие жители Коми уже познакомились в 2022 году. Сейчас организаторы показали обновлённую композицию. С самого первого вагона посетитель планомерно погружается в атмосферу тех роковых лет – с безмятежного предвоенного времени до того самого дня со слезами на глазах, Дня Победы. Подробнее – в репортаже «КП-Коми».

Многонациональность

В Сыктывкаре «Поезд Победы» вызвал небывалый ажиотаж – билеты были разобраны за 15 минут, уже во второй день экскурсию с полным погружением во Времена Отечественной войны посетили 1793 человека. Уникальные вагоны демонстрировались в республике в прошлом году, с того времени добавили два вагона: один– с преступления японских милитаристов, создающих бактериологическое оружие и устраивающих пленным жестокие пытки, другой – посвящённый Нюрнбергскому трибуналу с первыми лицами фашизма XX века, под чьим дирижёрством погибло в мире более 71 млн человек.

Сам поезд состоит из 12 вагонов, 10 из которых – выставочные. Составители основательно проработали все экспозиции – многонациональность Советского Союза бросалась с самого начала экскурсии.

Безмятежное довоенное время. Фото: Нина ЮШКОВА

Разнообразие в лицах, элементах одежды, предметах: вот сидит бабушка в национальном костюме поволжского народа, тут смотрит на тебя мужчина с монгольским разрезом глаз, а на его голове тюбетейка – значит, татарин.

Заслуге медиков и врачей посвятили вагон-лазарет. Фото: Нина ЮШКОВА

Для многих людей того времени было нормой носить народный костюм, особенно для людей старшего поколения. Фото: Нина ЮШКОВА

Есть и прибалты, и славяне. В этом вагоне нет отблеска войны в лицах пассажиров, все живут жизнь: едут весёлые военные, им ничего пока не предвещает ужаса следующих годов, румяные и здоровенькие дети с озорными улыбками, а задушевные беседы ведутся в каждом купе.

Взрывались земля и небо

Война началась. Она настигла всех неожиданно. Никто до последнего не верил, что нацистская чума доберётся до Востока.

Страх и ужас... Фото: Нина ЮШКОВА

В следующем вагоне на примере одной большой семье запечатлено 22 июня 1941 года – при виде из окна летят немецкие истребители, бомбят русскую землю, а в простом крестьянском доме глава семьи пытается укрыть собой двух маленьких испуганных детей, его жена у угла с иконами успокаивает младенца. Календарь замер на этой дате. А дальше сражения – оборона Брестской крепости, где наши солдаты непоколебимы перед сильным и безжалостным врагом. И перед лицом смерти.

Любой ценой приближали страну к Победе над фашизмом. Фото: Нина ЮШКОВА

Третий вагон заполнен солдатами, он передаёт тот страшный период, когда набитыми эшелонами народ отправился защищать Родину. Никто не знал тогда, как далека ещё Победа, никто не знал, какой ценой она нам дастся – на лицах экспонатов считывался страх перед неизвестностью и отвага, готовность жертвовать собой за независимость и свободу страны.

За Победой. Фото: Нина ЮШКОВА

Тут командир держит инструкцию, как правильно заполнить солдатам смертный медальон. А далее окопы, где укрываются от огня противника наши солдаты, поджидают время, когда можно дать ответный удар. Что самое удивительное – атмосфера музея создана весьма реалистичная – слышишь, как взрывается и земля, и небо, и в этот момент понимаешь, сколько сил было у тех людей, благодаря кому мы сейчас все живём.

Когда в душе ещё горит надежда, а уже приходится заполнять смертный медальон, не вступив ещё на поле сражения. Фото: Нина ЮШКОВА

Страшные страницы

Во время ВОВ были вагоны-лазареты, подобный реконструировали и в передвижном выставочно-лекционном комплексе.

Заслуге медиков и врачей посвятили вагон-лазарет. Фото: Нина ЮШКОВА

Здесь представлен вклад в Великую Победу медсестер, врачей и учёных-биологов. В аудиогиде вёлся художественный рассказ, где без прикрас описывались будни медиков – их врачевание в полевых условиях, переживания за раненых бойцов, которые не могли смириться с лишениями конечностей,физическими и психологическими травмами.

Заслуге медиков и врачей посвятили вагон-лазарет. Фото: Нина ЮШКОВА

В вагоне не забыли историю известного микробиолога Зинаиды Ермолиной, она изобрела первый советский антибиотик пенициллин, именно с его помощью в 1942 году излечивали раненых солдат, уменьшилось число ампутаций конечностей.

Советский микробиолог Зинаида Ермолина. Фото: Нина ЮШКОВА

Если наши лекари спасали людей и изобретали лекарства на благо человечества, то напротив японские милитаристы издевались над сородичами, истязали в жестоких пытках несчастных. Что самое страшное, то, о чём шептались многие, подтвердилось. Стоит отметить, что Хабаровский процесс в 1949 году открыл перед всеми зверства японской армии во время разработки и испытанию бактериологического оружия, там представили факты медицинских экспериментов на людях, жестокость которых сопоставима с действиями фашистских врачей Второй мировой. Целый вагон посвящён этой страшной странице истории.

Японские милитаристы. Фото: Нина ЮШКОВА

Их ненавидел мир

Не обошли организаторы и горькую тему Блокады Ленинграда. «Поезд Победы» проезжал мимо Ладожского озера, оно в те годы имело два названия – «Дорога жизни» и «Коридор смерти».

Интерактив полностью погружал в события тех лет - от окна поступал лютый холод, а за окном вид на Ладожское озеро. Фото: Нина ЮШКОВА

Холод исходил из окон, что показывало всю обреченность и безнадёжность жителей Северной столицы. В вагоне везли необычную армию – отряд кошек, им доверили ловлю крыс и мышей, как шакалы атаковавших и без того угасающий от голода и смертей город, поедая последние запасы, заражая смертельными болезнями людей.

До блокадного Ленинграда везли армию кошек. Фото: Нина ЮШКОВА

Штабной вагон – его героем стал самый простой в быту и любимый бойцами маршал Рокоссовский, получивший звание Героя Советского Союза за операцию «Багратион». Был уголок контрразведчика, он сопровождался с интерактивной игрой, также часть музейной зоны была переделана под броневой состав «Илья Муромец». Посетители могли понаблюдать за воздушным боем, а также увидеть подбитый немецкий бронепоезд.

Первые лица фашизма. Фото: Нина ЮШКОВА

Информационный вагон с восковыми первыми лицами фашизма демонстрировал Нюрнбергский процесс, про каждого преступника можно было прочитать на планшете, а на экране транслировались кадры войны. Лица, которых ненавидел весь мир, не излучали ни сожаления, ни сострадания.

Реконструированное фото 1945 года. Фото: Нина ЮШКОВА

Неоднозначный вагон, наполненный и весельем, и грустью – вагон «Победы». Одни весело фотографируются и беседуют, а у других совершенно иное настроение. Вот молодой солдат едет в обнимку с медсестрой, они едут молча, словно слыша те смертельные звуки канонады, они будто ещё видят перед глазами павших в бою солдат – пациентов и товарищей.

А на глазах печаль. Фото: Нина ЮШКОВА

Сейчас они в безопасности, но продолжают крепко держать друг друга, а с другого сидения их рисует боец в изрисованном, помятом блокноте, видимо прошедший с ним все эти годы, все бои. В последнем купе возрастной мужчина в форме показывает попутчику фотографию, он не радуется со всеми Победе, видимо, его сын пошёл с ним воевать против фашизма и пропал без вести. Вдруг видел кто живого, вдруг узнают…

Поминальный стакан. Фото: Нина ЮШКОВА

А ниже на чемодане стоит стакан с куском хлеба сверху – у него фотография молодого человека с орденами. Стакан с поминальными ста граммами. Товарища не забыли… Никого из павших в бою не забыли тогда и помнят о них сейчас.

На Карельском фронте

Как сообщил администратор организационного комитета «Поезд Победы» Сергей Лукша, после Сыктывкара иммерсивный музей, посвященный Великой Отечественной войне, поедет в Лабытнанги, а в Печоре остановится на обратном пути. Редакцией «Комсомольской Правды – Коми» было предложено организаторам дополнить поезд «Поезд Победы» вагоном, посвящённому оленно-транспортному батальону сформировавшегося для14-ой армии Карельского фронта.

Сергей Лукша. Фото: Нина ЮШКОВА

За годы войны в Заполярье бойцы-оленеводы вывезли с линии фронта более 10 тысяч раненых и больных, доставили для выполнения боевых заданий почти 8 тысяч военнослужащих, перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов, эвакуировали из тундры 162 аварийных самолёта. Тогда из 7000 оленей, отправленных на войну, вернулось всего восемь. Многие погибли во время их перевозки в поезде, когда четвероногих кормили сеном, вместо необходимого для них ягеля.

Поезд пробудет в Сыктывкаре до вечера 5 июня, затем отправится дальше. По обратном пути «Поезд Победы» можно будет увидеть в Печоре.

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