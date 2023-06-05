Подростковые трудовые отряды Жешартского ЛПК открыли очередной сезон

Начало работы второго и третьего отрядов запланировано на июль и август

Учащиеся жешартских средних школ, чьи родители являются сотрудниками фанерного комбината, сегодня приобщились к трудовой жизни в лагере «Чистый Жешарт». Подростки от 14 до 18 лет займутся уборкой моногорода от мусора, благоустройством дворов, детских площадок, социальных объектов, озеленением улиц и прилегающей к заводу территории, прочими полезными делами.

Летний лагерь труда и отдыха на Жешартском ЛПК в этом году составлен из трёх сформированных отрядов по 15 школьников. К полноценной работе первая смена приступит завтра, 6 июня, её продолжительность составит 19 рабочих дней, сообщает пресс-служба предприятия.

Начало работы второго и третьего отрядов запланировано на июль и август. Первый день работы ребят начался с инструктажа по технике безопасности и охране труда. Ребята ознакомились с графиком и планом работы, наметили основные этапы реализации плана, распределили обязанности.

Ребята, осуществляющие хозработы на территории посёлка, его социальных объектах и призаводском участке, заняты своим делом на платной основе, что стало возможным благодаря градообразующему предприятию.

— У нас создан трудовой отряд старшеклассников, в рамках которого с начала июня школьники от 14 до 18 лет могут работать на нашем предприятии. Такой практики мы придерживаемся уже семнадцатый год и, в первую очередь, даем возможность заработать детям тех, кто трудится на фанерном комбинате, — рассказывает о том, как решаются подобные проблемы, руководитель социально-административной службы ЖЛПК Татьяна Батиева. По ее словам, работой будут охвачены три группы ребят, каждой из которой отведен определенный летний месяц и тот вид работ, который вполне по силам подрастающей молодежи.

Сделать школьникам и вправду предстоит немало: убрать территорию от мусора, выполоть сорняки, вскопать землю и сформировать клумбы для цветов, заниматься поливом культурных растений, побелить деревья. Многие из ребят в этом году получают первый трудовой опыт, а для некоторых, к коим относятся волонтеры ЖЛПК, такая работа не в новинку — в «Чистом Жешарте» они уже не первый год.

Как рассказывают «бывалые», вся работа не такая сложная, и опыт ее выполнения ребята получили гораздо раньше, помогая родителям на собственном придомовом участке и на даче. Достигнув 14-летия — возраста, с которого появляется возможность попасть в заводские трудовые отряды, девушки и парни решили потрудиться для родного поселка и предприятия, получить первый самостоятельный заработок. Одни желают потратить заработанное на одежду, другие — на школьные принадлежности, а кто-то намерен оказать помощь родителям.

На комбинате сообщили, что размер оплаты труда школьника при полном отработанном периоде составит вполне весомую сумму. Помимо этого, работающие подростки традиционно будут обеспечены бесплатным питанием, спецодеждой и инвентарем. Ежедневно после работы детей будут ждать культурно-развлекательные мероприятия, также для них запланированы познавательные экскурсии, квесты и викторины.

— Трудовой лагерь для подростков при ЖЛПК стал хорошей традицией для Жешарта, ведь основными задачами трудоустройства школьников являются профилактика детской безнадзорности, создание условий для самореализации, пропаганда добросовестного отношения к труду. Вот уже семнадцатый год подряд социально-ориентированное градообразующее предприятие даёт возможность школьникам получить первую запись в трудовой и заработать свои первые деньги. В компании понимают: поставленная цель — работа на перспективу. Но есть и более близкие, не менее значимые задачи. Кроме обеспечения занятости подростков в летний период, это патриотическое, экологическое, нравственное воспитание молодежи, — отмечает директор Центра занятости Усть-Вымского района Наталья Азизова.