Три человека скончались от коронавируса в Коми

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В Коми за минувшие семь дней число заражений ковидом выросло на 114 новых фактов заболевания. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

По состоянию на 4 июня, в республике насчитывается 200 212 случаев заражения коронавирусом, 196 688 (+123) из которых закончились выздоровлением пациентов, а 3286 (+3) - смертью.

Госпитализация потребовалась еще 24 инфицированным. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

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