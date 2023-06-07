В Коми пообещали небольшой дождь и порывы ветра до 14 м/с

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Синоптики ЦГМС пообещали 7 июня в Коми небольшой дождь и порывистый ветер. Температура воздуха по прогнозу не поднимется более +15°С.

По предоставленным данным, на территории региона будет северо-западный ветер со скоростью от 6 до 11 м/с. На крайнем северо-востоке пообещали порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +10...+15°С.

В Сыктывкаре ожидают переменную облачность без осадков и ветер от 5 до 10 м/с. Температура днем +13...+15°С.

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