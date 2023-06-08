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Общество8 июня 2023 4:19

Сегодня в Коми ожидается дождик

Такой прогноз дали синоптики ЦГМС
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Сегодня, восьмого июня, в Республике Коми будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Такой прогноз дали синоптики ЦГМС.

В ночное время суток температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, в отдельных северных районах столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Днем жителей Коми ожидает от +10 до +15 градусов, а на крайнем северо-востоке - от +4 до +9 градусов.

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