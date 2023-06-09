Синоптики прогнозируют в Коми дождь со снегом

Фото: Нина Юшкова.

Стало известно, какой будет погода в Республике Коми в пятницу, субботу и воскресенье. Прогноз погоды опубликовали синоптики ЦГМС.

Сегодня, 9 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, в западных районах региона прогнозируется небольшой дождь, местами - умеренный. Ночью температура воздуха будет от +1 до +6 градусов, днем - от +12 до +17 градусов.

В субботу, 10 июня, в отдельных районах Коми ожидается дождь и порывистый ветер. В ночное время суток столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, в дневное - от +5 до +10 градусов.

В воскресенье, 11 июня, характер погоды особо не изменится. В восточных районах республики местами пройдет дождь со снегом. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1, +6 градусов, местами похолодает до -2 градусов, а днем ожидается от +4 до +9 градусов.

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