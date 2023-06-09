Жителям Коми рассказали, как правильно выбрать мороженое

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Однородное, сливочное и правильно жирное. Именно таким должно быть настоящее мороженое, заявили в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве дали рекомендации, как выбрать хорошее и качественное летнее лакомство.

Так, в первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид мороженого: оно должно быть однородным, целым, не мятым. Последний пункт значит, что в процессе транспортировки оно размораживалось.

Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет.

Чтобы мороженое лучше сохраняло форму, в него добавляют стабилизаторы. Причем разрешено использовать только натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401). Другие "Е"-помощники в мороженом нежелательны.

Вся информация на упаковке должна быть расположена в удобном для прочтения месте, четкая и легко читаемая. С 1 июня 2021 года в России стала обязательной маркировка мороженого. Продукцию, произведённую после этой даты, можно проверить через специальное бесплатное мобильное приложение Честный ЗНАК. Благодаря сервису каждый потребитель сможет убедиться в легальности любимого лакомства, узнать его реальный состав, дату производства и срок годности.

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