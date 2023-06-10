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Общество10 июня 2023 5:00

В Коми пообещали сильные дожди с порывистым ветром

В субботу, 10 июня, метеорологи ожидают пасмурный день
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 10 июня пообещали сильные дожди и порывистый ветер до 17 м/с. Прогноз погоды передали в ЦГМС региона.

По предоставленным данным, сильные осадки ожидаются в северной части республики. Ветер будет южный со скоростью от 7 до 12 м/с. Местами порывы достигнут 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит +8...+13°С.

В Сыктывкаре ожидают кратковременные дожди и ветер от 7 до 12 м/с. Порывы могут возрасти до 14 м/с. Температура воздуха поднимется до +8...+10°С.

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