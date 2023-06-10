Объявлены результаты проверки смертельно опасного напитка «Мистер сидр»

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В МВД Коми сообщили о результатах проверки обнаруженного пивного напитка «Мистер сидр», из-за которого в нескольких регионах РФ были зарегистрированы смертельные случаи отравления.

По предоставленной информации, физико-химическая экспертиза показала, что в обнаруженной партии объемом 90 литров нет никаких опасных примесей. В настоящий момент в ведомстве продолжаются профилактические обходы торговых точек, которые специализируются на продаже алкогольной продукции. За один день полицейские обошли 45 подобных магазинов.

Напомним, что в шести субъектах страны были зарегистрированы факты интоксикации этим напитком. Всего от отравления сидром скончались 32 человека.

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