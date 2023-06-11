«Вдыхая в ноты жизнь»: рок-звезды Ольга Кормухина и Алексей Белов оценили молодые таланты Коми

Алексей Белов и Ольга Кормухина. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Колледже искусств Республики Коми прошла творческая встреча молодых авторов-исполнителей региона с педагогами «Академии современной музыки Алексея Белова и Ольги Кормухиной».

Художественными руководителями проекта являются известный рок-музыкант, композитор, продюсер, лидер группы Парк Горького Алексей Белов и заслуженная артистка России, певица Ольга Кормухина.

– Участники прислали заявки о своих выступлениях на сайт Академии. Из них мы сделали подборку и пригласили людей для проведения мастер-классов в городах Коми. Сначала участники проходят оценочные прослушивания. Затем организуются индивидуальные мастер-классы и консультации. Среди конкурсантов были не только студенты Колледжа искусств, но и исполнители, которые заинтересовались проектом Академии, – отметила представитель грант-получателя коммуникационного агентства «ДБО» Айгуль Зиннурова.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Песни юных авторов-исполнителей впечатлили всех слушателей, в том числе и самих педагогов – Ольгу Кормухину и Алексея Белова. После каждого выступления они давали оценку и комментарий. Например, одна из них – «Делаешь меня живым», композиция ярко передает чувства человека, который находит причину, чтобы продолжать жить дальше. Остальные песни вызвали у педагогов и других слушателей не меньше восхищения.

После начались мастер-классы. Желающие и учащиеся определенных музыкальных направлений разместились в разных кабинетах. В одной из локаций собрались ударники, которые рассказывали друг другу о своих первых опытах игры на установках и причинах, почему они выбрали именно эти звучные инструменты.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В другой аудитории обсуждались возможности вокального мастерства, что нужно сделать для того, чтобы войти в образ героя песни и передать чувства на сцене перед слушателями. Это объясняла ребятам Ольга Борисовна:

– Важно понимать, что вы хотите спеть. Вам нужно получать, выбирать и обрабатывать информацию. И затем вкладывать ее в ваше певческое и актерское искусство. К примеру, когда признанная величайшей Кармен всех времен и народов Елена Образцова, с которой мы дружили и много говорили о том, как рождается образ, работала над ролью, она настолько вжилась в нее, что буквально стала этой дерзкой восхитительной женщиной, просто подарив ей свой необыкновенной красоты голос. Но для этого нужно прочувствовать и полюбить образ, который вы создаете. Через ваш голос, который у каждого по-своему прекрасен, стоит лишь «достать» его и явить миру через этот образ, который вы создаёте, как Пигмалион Галатею, вдыхая в ноты жизнь.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Первый день творческой встречи с преподавателями принес участникам новые знания и опыт. Также они смогли продемонстрировать свои способности и поближе с ними познакомиться. В последующие дни ребят ожидало немало сюрпризов и открытий от проекта «Академия современной музыки».

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