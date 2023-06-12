«Ради счастливого завтра»: в День России Сергей Усачёв пожелал жителям Коми здоровья и побед

Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев. Фото: gsrk.ru.

Сегодня, 12 июня, страна отмечает День России – один из самых молодых государственных праздников, который берёт своё начало с 1990 года, когда была подписана Декларация о независимости страны. С Днём России жителей региона поздравил спикер Государственного Совета Республики Коми Сергей Усачёв.

– Уважаемые жители Республики Коми! Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России! С каждым годом увеличивается его значение – как символа единства россиян, уважения к своим корням, славной истории и духовным ценностям нашей многонациональной страны. Как повода для гордости за Россию, которая встала на защиту населения новых регионов и противостоит коллективному Западу в борьбе за справедливость и мирную жизнь, – торжественно обратился к жителям Коми спикер.

По словам Сергея Усачёва, россиянам не раз приходилось отстаивать интересы нашей Родины. Главной движущей силой в этом стремлении всегда были трудолюбие, инициативность, сила духа, патриотизм и сплочённость народа, гордость за прошлое страны и вера в её успешное будущее.

– Мы ставим большие цели и упорно их добиваемся! – уверен парламентарий. – Дорогие земляки! Благодарю вас за ваш труд, неравнодушие, вклад в развитие республики и России. Уверен, что конструктивное взаимодействие всех уровней власти, бизнеса и общественности, вовлечённость каждого жителя Коми в реализацию общенациональной стратегии позволит и дальше решать поставленные задачи – ради России и счастливого завтра будущих поколений.

Спикер регионального парламента пожелал жителям Коми крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в своих силах и дальнейших побед.

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