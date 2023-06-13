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Общество13 июня 2023 4:15

Метеорологи пообещали в Коми дождливую погоду

Синоптики рассказали о погоде на 13 июня
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики пообещали 13 июня в Коми небольшой дождь и усиленный ветер до 12 м/с. Температура воздуха максимально поднимется до +24 градусов.

Метеорологи проинформировали, что в северных районах ожидаются дожди, в южной части осадки будут местами. Температура ночью +7...+12, днем +19...+24, местами ночью +1...+6, днем +9...+14°С.

В Сыктывкаре 13 июня пообещали переменную облачность без осадков. Ветер от 6 до 12 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +22...+24°С.

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