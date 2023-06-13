Коми примет участие в международном фестивале народов Севера «Душа России»

Фото: Минкультуры Коми.

С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге состоится XXVI Петербургский международный экономический форум. В рамках культурной программы ПМЭФ также пройдёт масштабный международный фестиваль «Душа России», в котором примет участие и Республика Коми.

Как сообщают в пресс-службе Минкультуры Коми, делегация от республики представит обширную презентационную программу. Жители и гости северной столицы смогут познакомиться с самобытной культурой, многовековыми обычаями и традициями народов коми, а также туристическим потенциалом региона.

– Для гостей будет работать выставка Лидии Костаревой «Забытое ремесло», граффити-проект от художников академического театра драмы им. В. Савина, мастер-классы по изготовлению украшений и аксессуаров в традиционной технике народов коми, а также лекции о культуре и туризме региона, – говорится в сообщении пресс-службы.

Посетители и участники фестиваля могут совершить VR-экскурсии по учреждениям и событийным мероприятиям Коми, посмотреть выступление визитной карточки Коми края – Государственного ансамбля «Асъя кыа», документальный фильм «Устьцилёма» и мультфильмы по мотивам коми легенд и мифов.

Справка КП

«Душа России» – фестиваль, который показывает всю удивительную красоту, самобытную культуру и огромный туристский потенциал Севера России. ПМЭФ продемонстрирует лучшие проекты и достижения, объединяющие этнокультурное наследие и современные технологии в дизайне, музыке, кинематографе и других сферах креативной экономики на северных территориях.

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