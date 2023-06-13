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ЗДОРОВЬЕ13 июня 2023 9:50

Более 200 тысяч жителей Коми заразились коронавирусом

Оперштаб озвучил свежие данные по ковиду
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число заболевших COVID-19 выросло на 46 человек. Такие данные за минувшую неделю предоставил федеральный оперштаб.

По состоянию на 13 июня, в республике насчитывается 200 258 инфицированных, 196 800 из которых успешно побороли болезнь. Показатель выздоровления за неделю вырос на 112 человек.

Жертвами инфекции признаны 3 286 зараженных. Новых летальных случаев за период с 5 по 11 июня не зарегистрировано.

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