Лучшим педагогом-психологом Республики Коми стала Светлана Козлова

Фото Министерства образования и науки Республики Коми

В Сыктывкаре подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2023». Конкурс проводится в рамках реализации республиканского плана основных мероприятий по проведению в 2023 году в Республике Коми Года педагога и наставника.

С приветственным словом выступила исполняющий обязанности министра образования и науки Республики Коми Наталья Якимова. За высокий профессионализм, проявленный на республиканском этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2023» глава ведомства наградила Почётной грамотой Министерства образования и науки Республики Коми лауреатов конкурса.

— Перед пятью участниками стояла серьёзная задача – продемонстрировать свои профессиональные навыки и умение работать с детьми. На протяжении трёх дней педагоги соревновались в профильных конкурсных испытаниях и делились профессиональным опытом. Все конкурсанты успешно справились с поставленными задачами! Я убеждена, что наши дети находятся в надёжных и заботливых руках настоящих мастеров своего дела, — поделилась Наталья Якимова в своих соцсетях.

По итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2023»:

1 место заняла Светлана Козлова, педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара;

2 место – Елена Платонова, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты;

3 место – Мария Нестеркина, педагог-психолог государственного профессионального образовательного учреждения «Усинский политехнический техникум».

Лауреатами конкурса стали: Ирина Авдеева, педагог-психолог государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Специальная (коррекционная) школа № 41» г. Сыктывкара; Светлана Кривонос, педагог-психолог муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты.

Победитель республиканского этапа конкурса будет представлять Республику Коми на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2023».

Напомним, республиканский этап конкурса проводится в два этапа и включает в себя заочный и очный туры. В заочном этапе участники представили следующие конкурсные материалы «Визитная карточка» и «Характеристика профессиональной деятельности». Участники очного тура принимали участие в следующих конкурсных испытаниях: «Блиц-интервью», «Мастер-класс» и «Профессиональный кейс».

Организаторы конкурса благодарят партнеров за организацию проведения конкурса на высоком профессиональном уровне: администрацию муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; Управление образования города Сыктывкара; администрацию Средней общеобразовательной школы №12 имени Олега Кошевого г. Сыктывкара; председателя Коми республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Михаила Иванова.