В Коми пообещали грозы и повышение воздуха до +26°С

Фото: архив КП

В Коми 14 июня ожидают потепление до +26°С. В то же время синоптики ЦГМС спрогнозировали грозы.

По предоставленным данным, ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит +9...+14, в центральных +16...+21, в южных +21...+26°С.

В Сыктывкаре 14 июня пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет западный от 7 до 12 м/с. Температура днем +21...+23°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Метеорологи пообещали в Коми дождливую погоду (подробнее)