«Ангелочек наш»: в Коми найдена мертвой 19-летняя девушка

Фото из личного архива

В Сосногорске трагически оборвалась жизнь 19-летней Дарьи К. Ее тело без признаков жизни нашли близкие. По предварительным данным, девушка покончила с собой.

Труп Дарьи был обнаружен 17 мая. Известно, что у девушки было подавленное настроение в последний год: Даша потеряла любимую тетю, которая умерла 16 мая 2022 года. Через год и один день не стало самой девушки.

Росла погибшая без матери и отца, из близких только брат и сестра, которые тяжело переживают утрату родного человека. Знавшие Дарью сосногорцы отзываются о ней как о хорошем, отзывчивом и добром человеке.

- Ангелочек наш, так тяжело осознать это, - пишет знакомая погибшей.

Похоронили Дарью в родном городе 21 мая.

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