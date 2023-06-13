Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июня 2023 12:25

«Ангелочек наш»: в Коми найдена мертвой 19-летняя девушка

В Коми обнаружен труп 19-летней девушки
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Сосногорске трагически оборвалась жизнь 19-летней Дарьи К. Ее тело без признаков жизни нашли близкие. По предварительным данным, девушка покончила с собой.

Труп Дарьи был обнаружен 17 мая. Известно, что у девушки было подавленное настроение в последний год: Даша потеряла любимую тетю, которая умерла 16 мая 2022 года. Через год и один день не стало самой девушки.

Росла погибшая без матери и отца, из близких только брат и сестра, которые тяжело переживают утрату родного человека. Знавшие Дарью сосногорцы отзываются о ней как о хорошем, отзывчивом и добром человеке.

- Ангелочек наш, так тяжело осознать это, - пишет знакомая погибшей.

Похоронили Дарью в родном городе 21 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Доченька, мы тебя очень любим»: в Коми родители обнаружили мертвой 16-летнюю дочь (подробности)

ЧППроисшествия: ЧП