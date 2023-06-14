Читатели Маршаковки разгадали тайны дома купца Камбалова в Сыктывкаре

В рамках празднования Дня России, 12 июня, юные читатели Национальной детской библиотеки им. Маршака и их родители приняли участие в историческом путешествии «Тайны дома купца Камбалова». Посетители смогли погрузиться в атмосферу начала ХХ века, отгадывая непростые загадки и создавая уникальные сувениры в старинном стиле.

Из аршина – в длину, из пуда – в килограмм

В холле библиотеки, в «Колониальной лавке», ребята выполняли три задания. Одно из них заключалось в том, чтобы перевести старые единицы измерений на современные, посчитав их. Также участники могли определить свой рост и вес по устаревшим единицам.

В другом задании участники пытались догадаться по картинкам, какие товары в Коми являются импортными, а какие – экспортными. Также школьники, иногда закрыв глаза, по виду и аромату угадывали специи, пряности и сухие ягоды.

За выполненные задания ребята получали шайты (по-коми – рубли). Позже на заработанные «деньги» читатели могли получить подарки от партнёров мероприятия – книги, сладости, мыльные пузыри и т. д.

Каждый час сотрудники Маршаковки разыгрывали лотерею, где гости могли выиграть приятные призы.

Сюрпризы от купеческой гостиной

На первом этаже организаторы путешествия увлекли гостей мастер-классами – дети учились плести обереги из шерстяных ниток, создавали бумажные сундуки и даже матрёшек.

Игра «Старинный Сыктывкар» научила ребят распознавать исторические и памятные здания в столице Коми, а также их местоположение.

На втором этаже библиотеки читателей ожидали не менее серьёзные испытания. Здесь разместилась «Светёлка». Гости Маршаковки смогли даже познакомиться с дочерями купца Камбалова в зале «Зиль-Зёль», которые рассказали о своей семье, интересных традициях начала прошлого столетия, модных тенденциях, а также об особенностях кухни и культурного досуга купеческой семьи.

В «Литературно-музыкальной гостиной» гости исторического путешествия узнавали по запаху сорт чая, разгадывали загадки и пели романсы под гитару.

Каждый желающий мог узнать свою судьбу, приняв участие в литературном гадании. Самые творческие участники создавали яркие половички из лоскутных тканей и рисовали коми орнаменты на бумажных валенках или варежках на мастер-классах.

Желающие могли написать необычное поздравление своим близким при помощи металлического пера и чернил.

А с помощью цифровых технологий ребята создавали анимационные открытки, посвящённые празднику, – Дню России.

Интересный факт

Кстати, историческое путешествие неслучайно прошло в детской библиотеке Маршака. Раньше здание, в котором сейчас располагается Маршаковка, принадлежало купцу Павлу Матвеевичу Камбалову (1861-1938 гг.), где он жил со своей семьей и работал. День России стал отличным поводом, чтобы взрослые вспомнили об историческом и культурном наследии нашей республики, дети окунулись в дореволюционную эпоху, а малыши – просто поиграли в библиотеке.

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