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Общество14 июня 2023 11:30

В Коми упростят использование беспилотников

Хорошие новости для видеооператоров республики пришли с ПМЭФ-2023
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
Фото предоставлено пресс-службой Минэкономразвития и промышленности РКК

Фото предоставлено пресс-службой Минэкономразвития и промышленности РКК

На ПМЭФ-2023 Правительство Республики Коми заключило соглашение о взаимодействии с центром «Аэроскрипт» по использованию платформы «Небосвод». С помощью данной программы можно будет оперативно согласовывать полёты дронов в регионе.

Ранее жителей Коми очень волновала тема использования БВС, видеооператоры боялись, что снимать кадры с высоты птичьего полёта и вовсе могут запретить.

По словам зампреда Правительства Коми – министра экономразвития и промышленности Коми Евгения Пономаренко, полёт можно будет согласовать в приложение на смартфоне, так будет быстрее проходить процедура согласования использования воздушного пространства и проще будет контролировать передвижение дронов.

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На данные цели будет выделено 300 млн рублей (подробности)

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