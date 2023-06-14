В Сыктывкаре под окнами жилого дома найдена мертвая 6-летняя девочка

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В Сыктывкаре трагически погибла 6-летняя девочка. Малышка упала с девятого этажа и разбилась насмерть. О трагедии «КП-Коми» сообщили в МВД республики.

По данным ведомства, девочка была дома вместе со своим страшим 8-летним братом. Ребенок залез на подоконник, облокотился о москитную сетку и упал. Врачи констатировали смерть девочки.

Известно, что семья погибшей не учете не состояла. В момент трагедии мама детей была на работе, а отец уехал в командировку. По данному факту начато разбирательство.

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