В Коми девять выпускников написали ЕГЭ по химии и литературе на 100 баллов

Автор фотографии: Булатов Алексей

В Коми огласили результаты ЕГЭ по химии и литературе. Девяти выпускникам республики удалось набрать наивысший балл.

Так, с химией на 100 баллов справились шесть 11-классников, с литературой - три. В региональном минобре назвали их имена.

На высший балл химию сдали шесть выпускников из Сыктывкара, Ухты Печоры и Воркуты:

Фёдор Лукошенко (Физико-математический лицей-интернат),

Юлиана Игушева (средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара),

Карина Чечёткина (Физико-математический лицей-интернат),

Елизавета Артеева (Ухтинский технический лицей им. Г. В. Рассохина г. Ухты)

Дарья Гадан (Гимназия № №1 г. Печоры)

Азамат Токтосунов (средняя общеобразовательная школа №14 г. Воркуты).

Отличный результат на ЕГЭ по литературе показали три выпускника Коми из Сыктывкара и Воркуты. Это Таисия Захарова (средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого г. Сыктывкар), Полина Богинская (средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением отдельных предметов г. Воркуты), Ирина Григорьева (обучающаяся СПО г. Сыктывкара).

Напомним, экзамены по химии, географии и литературе прошли 26 мая. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе — 32, по химии – 36.

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