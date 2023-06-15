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Общество15 июня 2023 4:15

В Коми пообещали дождь со снегом и порывистый ветер до 17 м/с

Метеорологи передали неблагоприятный прогноз
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 15 июня пообещали неблагоприятную погоду. Метеорологи сообщили, что в республике пройдет дождь со снегом. Также ожидают и усиленный ветер до 17 м/с.

В ЦГМС республики сообщили, что ожидается северо-западный ветер от 6 до 11 м/с, на севере от 8 до 13 м/с, на северо-востоке от 15 до 17 м/с. Температура воздуха будет +18...+23, местами +10...+15, на крайнем северо-востоке +5...+10°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность без осадков и северо-западный ветер от 3 до 8 м/с. Температура воздуха составит +20...+22°С.

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