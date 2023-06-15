Владимир Уйба возглавляет делегацию Коми на ПМЭФ-2023

Фото: пресс-служба главы Коми

Делегация из Коми, возглавляемая руководителем республики Владимирой Уйбой, отправилась в Санкт-Петербург на международный экономический форум. В этом году 26-й ПМЭФ проходит под девизом: «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

В состав республиканской делегации также вошли Первый вице-премьер Правительства Коми Эльмира Ахмеева, зампред регионального кабмина Антон Виноградов и министр экономического развития и промышленности Евгений Пономаренко. Также на ПМЭФ отправились и представители бизнеса, уточнили в пресс-службе главы республики.

Деловая программа форума разделена на пять тематических блоков, посвящённых глобальным процессам, происходящим в мире, ведущим к формированию принципиально новой многополярной экономической модели, дающей возможности для проведения равноправного конструктивного диалога со всеми заинтересованными, стремящимися к устойчивому развитию сторонами.

Каждая сессия в соответствии с треком станет ответом на вопрос, какое место займет Россия в этом новом мире. Наша страна уже показала, что готова отстаивать свои интересы и безопасность. Теперь предстоит перестроить экономику. Это непростой процесс, но именно так и формируются центры силы.

Сессии в рамках трека «Мировая экономика в эпоху глобального перелома» раскроют изменения в экономических сферах: энергетической, финансовой, логистической, транспортной, культурной, технологической.

Блок деловой программы «Российская экономика: от адаптации к росту» посвящён ключевым драйверам экономического роста.

В рамках блока «Выстраивая технологический суверенитет» пройдут сессии и деловые встречи, на которых обсудят стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики – от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.

Сессии трека «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет» охватят вопросы влияния искусства на личность, инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития.

Особое внимание, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, в этом году будет уделено темам, связанным с изменениями, происходящими на рынке труда. В программе сформулирован специализированный трек – «Рынок труда: ответ на новые вызовы».

Также на полях ПМЭФ состоятся Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Молодёжный экономический форум, Форум МСП, форум «Лекарственная безопасность», Форум Креативного Бизнеса, программа «ПМЭФ.Юниор».

Глава Республики Коми Владимир Уйба примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин. Также руководитель региона примет участие в сессии «Стратегические задачи деревянного домостроения в новых реалиях развития лесопромышленного комплекса», презентует инвестиционный потенциал арктических муниципалитетов республики, проведёт рабочие встречи с деловыми партнёрами и подпишет ряд соглашений, направленных на социально-экономическое развитие Республики Коми.

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