На ПМЭФ-2023 Эльмира Ахмеева озвучила предложения по поддержке МСП для развития территорий Арктики

Фото: пресс-служба главы Коми

Первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева выступила на ПМЭФ-2023 на сессии «Новые возможности развития арктических городов». Она предложила несколько вариантов того, как развить территории Арктики, принимая во внимание определенное неравенство возможностей между регионами.

По ее словам, есть несколько факторов, которые мешают развиваться бизнесу в арктических условиях. Так, Ахмеева видит причины тому в общей удаленности территории от основных федеральных магистралей, экстремальных природно-климатических условиях, повышенной социальной нагрузке на бизнес, обусловленной необходимостью предоставления «северных льгот».

«Объем затрат на содержание одного работника в соседней Кировской области в 1,8 раза ниже, чем у резидента Арктической зоны. При этом льготы для резидентов Арктической зоны не покрывают повышенную стоимость содержания одного работника в связи с необходимостью обеспечения трудовых гарантий. При этом важно понимать, что отмена «северных льгот» для работников не может рассматриваться, так как это усугубит проблему дефицита кадров на Севере и сделает сферу предпринимательства непривлекательной для местных жителей», - сообщила Певый заместитель Председателя Правительства Республики Коми.

Также были озвучены предложения Правительства Республики Коми – рассмотреть возможность введения дополнительных инструментов поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на арктических территориях.

Первое – льготы по страховым взносам для резидентов Арктической зоны (7,5%) распространить на действующие субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Арктической зоны.

«Это позволит сократить затраты предпринимателей на обеспечение трудовых гарантий работникам и направить средства на развитие бизнеса, исключить случаи перерегистрации бизнеса в целях получения льгот резидентов», - сообщила Эльмира Ахмеева.

Второе предложение – возмещение затрат на транспортировку грузов железнодорожным транспортом по территории России для предприятий в Арктической зоне путем установления пониженных тарифов за перевозки грузов.

«Проблема логистики и транспортной удаленности арктических территорий от других городов России также является актуальной. Данный фактор негативно сказывается на себестоимости выпускаемой продукции. Город находится в зависимости от железной дороги», - подчеркнула спикер.

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