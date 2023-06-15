В структурных подразделениях ЛУКОЙЛ-Коми определили лучших по профессии

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Подведены итоги первого этапа Конкурса профессионального мастерства ЛУКОЙЛ-Коми среди рабочих и спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований – ежегодных соревнований на знание теории и владение практическими навыками.

В Усинске, Нарьян-Маре, Ухте и поселке Ярега завершился первый этап конкурса, объединивший в общей сложности более 340 участников. Профессиональные состязания мотивируют работников на поиски новых знаний и навыков, помогают раскрыть потенциал.

По традиции, «Лучший по профессии» включает два этапа. Сначала конкурсанты отвечают на вопросы теоретической части – решают тесты и задачи, касающиеся тонкостей специальности, норм и регламентов, требований промышленной безопасности и охраны труда. Далее – практический экзамен. Например, в конкурсе среди специалистов Центральной комплексной лаборатории участникам предстояло произвести расчет показателей по формулам. А практическое задание конкурсантов из Управления производственно-технической комплектации включало прием товарно-материальных ценностей согласно наряду и правильное заполнение необходимых документов.

Самыми многочисленными по количеству номинаций и соревнующихся стали профессиональные состязания, прошедшие в территориальных производственных предприятиях (ТПП) «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» и «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз», а также в нефтешахтном производственном предприятии «Яреганефть» и на Усинском газоперерабатывающем заводе.

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Здесь лучших выявляли в номинациях «Оператор по добыче нефти и газа», «Машинист технологических насосов», «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки», «Оператор товарный», «Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт», «Слесарь-ремонтник», «Электрогазосварщик», «Оператор пульта управления в добыче нефти и газа», «Звено крепильщиков», «Машинист компрессорных установок», «Трубопроводчик линейный», «Оператор технологических установок», «Слесарь по ремонту технологических установок» и «Звено спасателей».

У звеньев спасателей все решало не индивидуальное мастерство, а взаимодействие целой команды. Пятерки бойцов нештатных аварийно-спасательных формирований демонстрировали умения в тушении локализованного возгорания (на специальном противне), в работе с мотопомпой и оказании медпомощи условному пострадавшему.

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– Самым сложным было справиться с волнением. А это трудно, когда делаешь на скорость, да еще и под пристальным вниманием конкурсной комиссии, – признался один из участников команды призеров среди спасателей из ТПП «Усинскнефтегаз» Вусал Насибов.

– Промахи у нас были, – добавил его коллега Виктор Ужегов. – Но мы будем работать над этим.

Итоги первого этапа «Лучший по профессии» уже подвели – все призеры в качестве награды получат единовременную денежную премию и ежемесячную надбавку к окладу. А также право представлять свое структурное подразделение на втором, общем для ЛУКОЙЛ-Коми этапе конкурса «Лучший по профессии», который состоится в конце месяца в Усинске.