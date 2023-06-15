Правительства Коми и Кабардино-Балкарии подписали соглашение о сотрудничестве во время ПМЭФ-2023

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Во время 26-го Петербургского международного экономического форума между правительствами Коми и Кабардино-Балкарии было подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Документ направлен на развитие деловых отношений между двумя регионами. За пять лет власти республик намерены установить тесное сотрудничество сразу по нескольким направлениям: от здравоохранения до туризма.

«Для нас очень важно развитие двусторонних связей между нашими регионами. Республика Коми и Кабардино-Балкарская Республика уже активно сотрудничают в сфере культуры. Убеждён, что мы станем надёжным партнёрами и в других областях социально-экономического развития, таких как торговля, туризм, инновации, наука, образование, и другие. В частности, мы предложили поставлять в Кабардино-Балкарскую Республику деревянные домокомплекты для индивидуального жилищного строительства, для строительства социальных учреждений, гостиниц и кемпингов, а также мебель. У наших регионов большой потенциал и огромные перспективы для взаимовыгодного сотрудничества во благо жителей наших республик», - подчеркнул Владимир Уйба.

«Заинтересованы во взаимодействии с Республикой Коми по различным направлениям — это высокие технологии в промышленности региона, строительство, деревообработка. Для нас это актуально: семимильными шагами развивается туристическая отрасль Кабардино-Балкарии, необходимо развивать строительство модульных отелей, кемпингов. Уверен, что мы найдем немало точек соприкосновения и в области оздоровления на бальнеологических курортах Кабардино-Балкарии», - отметил Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

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