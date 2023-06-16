В Коми пообещали заморозки до -2 градусов

Фото: архив КП

В Коми 16 ноября пообещали дожди, мокрый снег и дождь со снегом. В регионе также ожидают усиленные порывы ветра и заморозки до -2 градусов. Прогноз погоды передали в ЦГМС республики.

По предоставленным данным, в северных районах будет снежно, скорость ветра в среднем будет от 7 до 12 м/с, порывы могут возрастать до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5, при прояснении заморозки до -2, днем +5...+10°С.

На юге ожидают переменную облачность и дождь. Скорость ветра составит 4-9 м/с, порывы возрастут до 13 м/с. Температура ночью +6...+11, днем +12...+17, на крайнем юге до +22°С.

В Сыктывкаре пообещали переменную облачность и порывистый ветер от 4 до 9 м/с, порывы достигнут 13 м/с.. Температура ночью +10...+12, днем +16...+18°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пообещали дождь со снегом и порывистый ветер до 17 м/с (подробнее)