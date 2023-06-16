Опять зима: в середине июня Воркуту завалило снегом

Фото: vk.com/vorkuta_podslyshano, Алексей Бузин, Сергей Проценко.

В соцсетях жители Заполярья делятся в социальных сетях фотографиями заснеженных улиц. Воркутинцы рассказывают, что снегопад начался сегодня, 16 июня, после 8:00.

Накануне синоптики ЦГМС Коми сообщали, что температура воздуха в Воркуте будет колебаться в пределах +5, +7 градусов с осадками в виде снега и дождя. Согласно прогнозу, с 17 июня 2023 года ожидаются ночные заморозки сначала в Инте, а потом по всей республике.

Летний снегопад возмутил жителей Воркуты. На фотографиях их разных районов города заметно, что буквально за час-полтора снег полностью покрыл улицы и зеленые участки города.

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