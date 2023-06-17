Снегопады и заморозки пообещали в Коми 17 июня

Фото: архив КП

Метеорологи ЦГМС Коми рассказали о погоде в республике на субботу, 17 июня. По предоставленным данным, в регионе пообещали дожди со снегом и заморозки до -2 градусов.

По данным метеорологов, дождь и снег ожидаются на севере. Скорость ветра составит 7-12 м/с. На северо-востоке порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5, при прояснении до -2, днем +6...+11, в отдельных южных районах до +16°С.

В Сыктывкаре 17 июня пообещали переменную облачность и ветер от 7 до 12 м/с. Температура ночью +1...+3, в окрестностях заморозки до -1, днем +11...+13°С.

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