Из торгового центра в Ухте срочно эвакуировали посетителей

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Жители Ухты в социальных сетях сообщили о том, что из торгового центра «Куратовский» эвакуировали посетителей. ЧП произошло 16 июня днем.

– Все посетители эвакуированы. Работали спецслужбы, – передали очевидцы.

По словам посетителей торгового центра, через некоторое время стало известно, что внутри здания взрывчатое вещество обнаружено не было. Всех запустили после проверки обратно. Пострадавших нет.

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