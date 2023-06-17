Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2023 6:15

Из торгового центра в Ухте срочно эвакуировали посетителей

В ТЦ в Ухте поступило сообщение о минировании
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Ухты в социальных сетях сообщили о том, что из торгового центра «Куратовский» эвакуировали посетителей. ЧП произошло 16 июня днем.

– Все посетители эвакуированы. Работали спецслужбы, – передали очевидцы.

По словам посетителей торгового центра, через некоторое время стало известно, что внутри здания взрывчатое вещество обнаружено не было. Всех запустили после проверки обратно. Пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В одном из поселков Коми ввели режим ЧС из-за ремонта наплавного моста (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ