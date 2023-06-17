Из торгового центра в Ухте срочно эвакуировали посетителей

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Жители Ухты в социальных сетях сообщили о том, что из торгового центра «Куратовский» эвакуировали посетителей. ЧП произошло 16 июня днем.
– Все посетители эвакуированы. Работали спецслужбы, – передали очевидцы.
По словам посетителей торгового центра, через некоторое время стало известно, что внутри здания взрывчатое вещество обнаружено не было. Всех запустили после проверки обратно. Пострадавших нет.
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