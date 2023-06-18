В Коми сотрудники ДПС исполнили заветную мечту 7-летнего мальчика

Фото: ГИБДД по Коми.

Накануне к зданию ГИБДД в Ухте подошел семилетний мальчик, одетый в форму инспектора ДПС, и рассказал, что мечтает служить в Госавтоинспекции. Он хотел дождаться патрульный автомобиль и попросить разрешения у полицейских посидеть в нем.

Как в это время подъехал наряд ДПС. Двое полицейских услышали о желании ребенка и познакомили его с работой громкоговорящего устройства и проблесковых маячков, а также рассказали ему об особенностях службы.

Мальчик по имени Илья пообещал сотрудникам ГИБДД заниматься спортом, соблюдать ПДД, хорошо учиться и в будущем стать их коллегой.

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