Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2023 11:00

В Коми сотрудники ДПС исполнили заветную мечту 7-летнего мальчика

Он пообещал полицейским в будущем стать их коллегой
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

Накануне к зданию ГИБДД в Ухте подошел семилетний мальчик, одетый в форму инспектора ДПС, и рассказал, что мечтает служить в Госавтоинспекции. Он хотел дождаться патрульный автомобиль и попросить разрешения у полицейских посидеть в нем.

Как в это время подъехал наряд ДПС. Двое полицейских услышали о желании ребенка и познакомили его с работой громкоговорящего устройства и проблесковых маячков, а также рассказали ему об особенностях службы.

Мальчик по имени Илья пообещал сотрудникам ГИБДД заниматься спортом, соблюдать ПДД, хорошо учиться и в будущем стать их коллегой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21% жителей Сыктывкара считают себя ленивыми (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ