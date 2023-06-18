За пять месяцев в Коми в восемь раз снизилась заболеваемость COVID-19

Фото: Pixabay.

С января по май текущего года в Коми зафиксировано 203 755 случаев паразитарных и инфекционных заболеваний, что на 32,3% меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Заболеваемость COVID-19 снизилась в 8,3 раза, ОРВИ и гриппом - на 13,1%. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости выше среднемноголетних значений на 5,7%.

За 5 месяцев 2023 года не было зарегистрировано случаев малярии, туляремии, листериоза, лептоспироза, псевдотуберкулеза, трихинеллеза, цитомегаловирусной инфекции, генерализованной формы менингококковой инфекции, острого гепатита В, эпидемического паротита, брюшного тифа, дифтерии, бактерионосительства дифтерии, краснухи и кори.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми автоледи не справилась с управлением и съехала в кювет (подробнее)