В Коми пообещали заморозки до -2 градусов

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Метеорологи ЦГМС передали, что 19 июня в Коми ожидаются заморозки до -2 градусов и усиленный ветер с порывами до 12 м/с.

В ведомстве сообщили, что на территории региона будет облачная погода с прояснениями, местами дожди, которые на севере ожидаются со снегом. Скорость ветра составит от 2 до 7 м/с. В отдельных районах порывы будут до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, при прояснении заморозки до -2, днем +9...+14°С.

В Сыктывкаре 19 июня ожидают облачную погоду и небольшой дождь. Ветер будет северный от 4 до 9 м/с. Температура ночью +2...+4, днем +12...+14°С.

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