Метеорологи рассказали, когда в Коми отступят заморозки

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 20 июня. Согласно предоставленным данным, в Коми пообещали дождливую погоду и порывистый ветер до 12 м/с.

Метеорологи спрогнозировали, что в регионе будет облачно с осадками. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха поднимется до +9...+14, на крайнем северо-востоке +5...+10°С.

В Сыктывкаре ожидают облачную погоду без осадков. Ветер будет порывистый со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура воздуха составит +12...+14°С.

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