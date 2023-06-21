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Общество21 июня 2023 4:15

В Коми пообещали порывистый ветер и потепление до +16 градусов

Синоптики рассказали о погоде на 21 июня
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС сообщили, что в Коми пообещали порывистый ветер до 14 м/с, а также повышение температуры до +16 градусов. Из осадков спрогнозировали небольшой дождь.

По данным метеорологов, в среднем на территории региона будет северный ветер от 6 до 11 м/с, порывы в отдельных районах возрастут до 14 м/с. Температура воздуха днем составит +11...+16.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и небольшой дождь. Ветер также будет северным от 6 до 11 м/с. Температура воздуха днем составит +13...+15°С.

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