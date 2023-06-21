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Общество21 июня 2023 6:15

Жители Сыктывкара пожаловались на вторую волну мошеннических квитанций

Неизвестные разослали их за июнь
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жители Сыктывкара вновь пожаловались на поддельные квитанции. На сей раз фальшивые документы пришли на почту якобы за июнь 2023 года.

Квитанции пришли на оплату горячей и холодной воды. Сверху написано предупреждение о том, что нужно в обязательном порядке пройти некую метеорологическую проверку с припиской, что эти работы запланированы в период с 30 июня по 1 июня. Снизу также есть надпись, гласящая, что самостоятельно трогать приборы категорически запрещается.

Служба стройжилтехнадхора уже реагировала на эти квитанции, отмечая, что жителям столицы нужно игнорировать такие объявления, так как они поддельные.

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