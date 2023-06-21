Более двух тысяч пострадавших: в Сыктывкаре без тепла зимой остались 32 дома

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В марте 2021 года в Сыктывкаре без тепла остались более 2 тысяч человек. Недавно в горсуде было вынесено решение по гражданскому делу, сообщили в пресс-службе инстанции.

Водитель МАЗа повредил арочную теплотрассу, в результате чего жители 9 частных и 23 многоквартирных домов по улицам Краснозатонской, Судоремонтной, Речной, Корабельной и Флотской остались без отопления. Процесс ликвидации коммунальной аварии лично контролировал глава Коми Владимир Уйба.

В июне этого года суд потребовал, чтобы с организации взыскали сумму ущерба, а также почтовые расходы и расходы по оплате госпошлины. По материалам дела, на устройство временной теплотрассы потребовалось более 121 тысячи рублей.

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