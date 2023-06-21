«Сотни жизней»: 1,7 млн мальков сига нашли новый дом в реках Тимано-Печоры

Специальным вертолетным рейсом из Сосногорска мальков доставили в Усинск для выпуска в реку.

Уже более 15 лет ЛУКОЙЛ-Коми каждое лето выпускает в реки Тимано-Печоры мальков рыб ценных пород. Не стал исключением и нынешний июнь: 1,7 млн сижков нашли свой новый дом в водах Усы.

Безболезненное «заселение»

Молодь сига возрастом в два месяца была выращена в питомнике рыбоводной компании «БиоРесурс». Специальным вертолетным рейсом из Сосногорска мальков доставили в Усинск для выпуска в реку.

Новый этап жизни молодых сигов начался с того, что пластиковые мешки с охлаждённой и обогащённой кислородом речной водой были аккуратно выставлены на мелководье у самого берега. Как пояснили специалисты рыбоводной компании, прежде чем выпустить мальков в естественный водоём, необходимо выровнять температуру воды в нём и в ёмкости. Это нужно сделать для того, чтобы «заселение» рыбок в реку прошло безболезненно для них.

К зарыблению традиционно привлекли местную молодёжь – школьников и студентов Усинского филиала УГТУ. Для них на импровизированных площадках на берегу Усы провели интерактивные игры, конкурсы и викторины на экологическую тематику.

В природную среду обитания

В этом году познавательно-развлекательную программу расширили. Прежде чем подержать в руках мальков и совершить символический выпуск их в реку, студенты экологического направления Ухтинского государственного технического университета накануне прослушали лекцию, посвящённую реализации мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Провел её начальник отдела охраны окружающей среды ЛУКОЙЛ-Коми Андрей Коптелов.

Он рассказал ребятам о производственной, экологической и социальной значимости проекта ЛУКОЙЛ-Коми по зарыблению северных рек, о процессе выращивания рыбёшек в питомнике.

В частности, отмечалось, что проект рассчитан до мелочей в соответствии с рекомендациями аккредитованных Росрыболовством институтов. У искусственного выращивания и последующего выпуска мальков в естественную среду обитания есть ряд преимуществ.

– В природной среде не все икринки успевают созреть, их поедают хищные рыбы, – пояснил Андрей Коптелов. – Вторым фактором риска является гидрология: изменение русел рек, заиливание, долгое стояние льда. А ещё в естественной среде существуют паразиты, которые порой губят молодь. Все это исключено в искусственных условиях выращивания, где сохраняются постоянными температура воды, насыщенность кислородом, сбалансированная кормовая база. И за счёт того, что в период созревания за ними ухаживают и сбалансированно кормят, их иммунитет значительно выше.

Полезные мероприятия

На практике студенты научились рассчитывать норму мальков для зарыбления водоёма.

– Акции по зарыблению северных рек – это весомый вклад в улучшение экологической обстановки в нашем регионе, – говорит студент Матвей Мартюшев. – Такие мероприятия, безусловно, очень полезны для природы нашего края.

ЛУКОЙЛ-Коми первым среди предприятий республики начал реализовывать проект по искусственному воспроизведению биоресурсов северных водоёмов. С 2007 года в реки Печора, Колва, Сыня, Ижма и Уса были выпущены порядка 12,9 млн мальков ценных пород рыб: сига, хариуса, семги и стерляди. Экологические акции проводятся по согласованию с государственными органами.

Только цифры

В целом с 2000 по 2022 годы на природоохранные мероприятия ЛУКОЙЛ-Коми направил более 120 млрд рублей.

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Работы ведутся на средства компании «ЛУКОЙЛ» (подробности)