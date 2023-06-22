В Коми почти на 40 тысяч детей назначено единое пособие

Фото: pxhere.com.

В Республике Коми назначено единое пособие на 39 280 детей и 1 283 беременным женщинам. Об этом сообщили в региональном Отделении Соцфонда РФ.

Закон о едином пособии вступил в силу 1 января текущего года. Для получения выплаты родителям необходимо подать заявление через портал «Госуслуги». Всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении, таким образом выплата будет оформлена сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило ряд ранее действовавших мер поддержки нуждающимся семьям: ежемесячные выплаты на первого, третьего и последующего ребенка в возрасте до трех лет, ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, ежемесячная выплата беременным женщинам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми количество вахтовых вакансий выросло на 87% (подробнее)